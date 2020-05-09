Зюганов разберется с нарушившими самоизоляцию членами КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в эфире НСН, что не был в курсе проведения акции в честь Дня Победы в Москве.

На Пушкинской площади в Москве правоохранители задержали 12 участников акции КПРФ, приуроченной ко Дню Победы. Причиной повышенного внимания органов правопорядка к коммунистам стало нарушение мер ограничения, введенных в Москве на фоне коронавируса в конце марта.

Сообщается, что задержанным вменяют в вину нарушение режима самоизоляции. Коммунистов могут привлечь к административной ответственности по ст. 3.18.1 КоАП и обязать выплатить штраф 4 тыс. руб. (за повторное — 5 тыс. руб.). Все ограничения в столице продлены до 31 мая.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил НСН, что оказался не проинформирован о проведении единомышленниками акции в честь Дня Победы на Пушкинской площади и их задержании за нарушение режима самоизоляции.

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«Я разберусь! Только вернулся – мы проводили «Бессмертный полк». Не докладывали. Это кто? Откуда информация? Разберемся!» - пообещал Геннадий Зюганов.

Ранее НСН сообщала о заявлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сообщила, что запрет на проведение массовых мероприятий в России как меру ограничения в борьбе с эпидемией коронавируса снимут в последнюю очередь.

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ФОТО: Starostin Andrei
ТЕГИ:День Победы9 МаяАкцияГеннадий Зюганов
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