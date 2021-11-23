«Коммерсантъ»: Корейские хакеры атакуют российских политологов
Северо-корейские хакеры атакуют российских политологов в области внешней политики и проблематики Корейского полуострова, сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что представители организации Kimsuky отправляли фейковые сообщения от имени известных российских политологов. В письмах находилась ссылка, нажав на которую, пользователи могли увидеть всплывающее окно, требующее ввести логин и пароль. Предположительно, вводимые данные передавались хакерам.
Директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая подтвердил факт кибератаки, рассказав, что от его имени было прислано несколько фейковых сообщений.
В прошлом году корейская компания Kimsuky уже атаковала российские оборонные предприятия.
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