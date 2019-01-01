«Коммерсантъ»: Двое заместителей главы Росгвардии подали в отставку

В ближайшее время Росгвардию покинут сразу два заместителя главы ведомства Виктора Золотова. Сообщается, что рапорты об увольнении были поданы первым заместителем главы службы генералом-полковником Сергеем Меликовым, а также курировавшим тыловые вопросы генералом-лейтенантом Сергеем Милейко. Об этом заявило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

В связи с грядущими увольнениями заместителей Золотов уже подписал необходимые документы, которые перераспределят обязанности между его заместителями, сообщает Ura.ru. в качестве замены был выбран Олег Плохой. Он работал в администрации президента начальником управления по противодействию коррупции, а послезанял перешедший должность заместителя министра в Минюсте.

Ранее НСН рассказала, как несколько чиновников администрации Белгорода были отправлены в отставку новым мэром за прокол на церемонии инаугурации. Дело в том, что музыкальное сопровождение мероприятию придало вселенский масштаб. Новый градоначальник вышел для принесения присяги под саундтрек из киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны».

