«Звездные войны» как повод для отставки

Недосмотр при подготовке инаугурации нового мэра Белгорода обернулся потерей должностей сразу для нескольких чиновников городской администрации.

Людмила Грекова оставила пост начальника управления культуры администрации Белгорода. Андрей Миськов лишился должности замглавы администрации города по внутренней и кадровой политике. Владимир Мерзликин более не является руководителем аппарата горадминистрации. Все они написали заявления об уходе по собственному желанию, - сообщается на официальном сайте белгородской мэрии. Скупой текст не содержит упоминаний о причинах ухода чиновников со своих должностей. Да в этом и нет необходимости: отставки случились через два дня после церемонии инаугурации вновь избранного мэра Белгорода, музыкальное сопровождение которой придало событию вселенский масштаб. Новый градоначальник вышел для принесения присяги под саундтрек из киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Организацией церемонии вступления Юрия Галдуна в должность, как стало известно РИА Новости, занималась именно начальница управления культуры горадминистрации. Людмила Грекова объяснила, что мелодию постарались подобрать современную, но не проверили, кто ее автор и где она звучала. Итог – веселье на все соцсети.

Не без юмора отнеслись к случившемуся и крупнейшие российские информационные агентства. Так, за комментарием к патентному поверенному обратился «Интерфакс». Представитель Центра интеллектуальной собственности заверила, что иск от правообладателей за использование саундтрека из «Звездных войн» администрации Белгорода не грозит. Согласно положениям Гражданского кодекса РФ, без согласия автора и без выплаты вознаграждения допускается публичное исполнение музыкального произведения во время официальной церемонии. «Обычно иски предъявляются, если произведение используется неоднократно и с целью приобретения выгоды. В данном случае использование фрагмента было разовым и некоммерческим, поэтому предъявление иска не имеет перспектив», - полагает собеседница агентства.

Да и самому главе города стоило бы воспринимать все это с иронией, не более как курьёз. Все-таки благими же намерениями руководствовались подчиненные. Ну, похихикал народ над музыкой, и что с того? Это же не скандал, к примеру, с «макарошками» или тому подобными чиновничьими речами, полными пренебрежения к согражданам. От работы муниципальных властей жители любого города ждут в первую очередь улучшения условий для жизни. А церемонии хоть под песенку Винни-Пуха проводите. Лишь бы прок от вас был.

Всеволод Нерознак