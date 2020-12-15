Комитет Совфеда одобрил закон о неприкосновенности президента

Согласно закону, президент по окончании срока своих полномочий наделяется неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован или подвергнут обыску. Неприкосновенны также его жилье, служебные помещения, транспортные средства, средства связи.

Экс-президент может быть привлечен к ответственности только по обвинению в госизмене, выдвинутому Госдумой и только в том случае, если согласие на это даст Совфед.

На прошлой неделе законопроект приняла Госдума, сообщает РЕН ТВ.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что в ближайшее время бывшим президентам в России придется отстаивать свою неприкосновенность.

«Есть такие законы, которые на практике практически не применяются. Я думаю, это будет тот самый случай, когда необходимости вспоминать об этом законе просто не будет. Однако я слышал мнение, что в случае, если в России поменяется власть, то поменяются и законы», - считает он.

