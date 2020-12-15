Комитет Совфеда одобрил закон о неприкосновенности президента

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал закон о расширении гарантий бывшему президенту России и членам его семьи.

Совфед рассмотрит закон в среду, 16 декабря. Документ был разработан для приведение законодательства в соответствие с обновленной Конституцией РФ.

На практике неприменимо. Политолог о неприкосновенности экс-президентов

Согласно закону, президент по окончании срока своих полномочий наделяется неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован или подвергнут обыску. Неприкосновенны также его жилье, служебные помещения, транспортные средства, средства связи.

Экс-президент может быть привлечен к ответственности только по обвинению в госизмене, выдвинутому Госдумой и только в том случае, если согласие на это даст Совфед.

На прошлой неделе законопроект приняла Госдума, сообщает РЕН ТВ.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН усомнился, что в ближайшее время бывшим президентам в России придется отстаивать свою неприкосновенность.

«Есть такие законы, которые на практике практически не применяются. Я думаю, это будет тот самый случай, когда необходимости вспоминать об этом законе просто не будет. Однако я слышал мнение, что в случае, если в России поменяется власть, то поменяются и законы», - считает он.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконопроектСовет Федерации РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры