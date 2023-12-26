Комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО
Комитет по международным делам парламента Турции одобрил протокол о принятии Швеции в НАТО, сообщает телеканал TRT Haber.
Глава комитета Фуат Октай отметил, что Стокгольм предпринял шаги, особенно в отношении борьбы с финансированием терроризма, однако «желаемых результатов» в Анкаре ещё не увидели.
Теперь протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс будет рассмотрен на Генассамблее турецкого парламента. Дата голосования не уточняется.
Ранее глава шведской дипломатии Тобиас Билльстрём заявил об отсутствии признаков того, что Турция откажется ратифицировать вступление Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru