Комитет конгресса утвердил обвинения Трампу
Юридический комитет палаты представителей США в пятницу, 13 декабря, утвердил два обвинения в адрес президента Дональда Трампа.
По первому пункту президент США обвиняется в злоупотреблении власть, по второму – в препятствовании расследованию палаты представителей.
В случае, если контролируемая Демократический партией палата представителей поддержит импичмент – дело должен будет рассмотреть сенат. При этом для отстранения президента от власти необходимы голоса двух третей сенатора.
Впрочем, сенаторы-республиканцы, которых в Сенате США большинство, вряд ли проголосуют против своего однопартийца.
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