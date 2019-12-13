Комитет конгресса утвердил обвинения Трампу

По первому пункту президент США обвиняется в злоупотреблении власть, по второму – в препятствовании расследованию палаты представителей.

В случае, если контролируемая Демократический партией палата представителей поддержит импичмент – дело должен будет рассмотреть сенат. При этом для отстранения президента от власти необходимы голоса двух третей сенатора.

Впрочем, сенаторы-республиканцы, которых в Сенате США большинство, вряд ли проголосуют против своего однопартийца.

