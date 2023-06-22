Комитет Конгресса США принял проект оборонного бюджета
Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США принял проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, сообщает ТАСС.
В пояснительной записке говорится, что документ включает в том числе 80 млн долларов на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Украины, а также выделение Киеву 300 млн долларов в рамках инициативы содействия безопасности, предусматривающей заключение Пентагоном контрактов с производителями вооружений вместо их прямых поставок.
Также предусмотрено продление на год ограничения на сотрудничество Министерств обороны США и России, и на использование средств для «выполнения любых действий, в рамках которых признается суверенитет России над Крымом».
Уточняется, что против проекта высказался только один конгрессмен, 58 документ поддержали.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что перерасчёт оценки предоставленной Украине военной помощи дал возможность потратить на поставки вооружений еще 6 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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