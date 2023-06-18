Конгрессмены предложили сократить бюджет на закупку ракет для Украины

Члены комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предложили сократить средства Пентагона на закупку ракет для украинской армии, пишет газета Politico.

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Авторы инициативы отметили, что военное ведомство не может предоставить реалистичную оценку трат на оружие для Украины. Пентагон не предоставил точной информации об израсходованных средствах, уточнили конгрессмены.

По данным журналистов, в Конгрессе хотят урезать финансирование более чем на $2,5 миллиарда. Эти средства предложено перенаправить на военную подготовку и техническое обслуживание.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов в фонд НАТО для Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:РакетыУкраинаКонгресс США

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