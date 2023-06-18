Конгрессмены предложили сократить бюджет на закупку ракет для Украины

Авторы инициативы отметили, что военное ведомство не может предоставить реалистичную оценку трат на оружие для Украины. Пентагон не предоставил точной информации об израсходованных средствах, уточнили конгрессмены.

По данным журналистов, в Конгрессе хотят урезать финансирование более чем на $2,5 миллиарда. Эти средства предложено перенаправить на военную подготовку и техническое обслуживание.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передаст 60 миллионов фунтов стерлингов в фонд НАТО для Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

