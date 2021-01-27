Комитет Госдумы одобрил проект по продлению СНВ-3
Законопроект о продлении СНВ-3 в среду был одобрен комитетом Госдумы по обороне.
Договор СНВ-3 предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект соглашения о продлении ДСНВ-3 на ратификацию, передает Ura.ru.
Британия и Австрия положительно отнеслись к решению России и США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Во вторник об этом договорились в ходе телефонных переговоров президенты Владимир Путин и Джо Байден.
ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года, пишет «Газета.ру». Договор предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.
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