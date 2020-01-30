Комитет Думы обсудит поправки в Конституцию 5 февраля

Парламентарий отметил, что собрание начнется в 16:30. Ранее стало известно, что комитет уже получил около трех десятков поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию страны.

На прошлой неделе Госдума в первом чтении поддержала внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основной закон.

Рабочая группа по работе над изменениями в Конституцию намерена доработать документ ко второму чтению.

