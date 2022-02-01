Комиссию по расследованию причин потери Крыма создали в Раде
На Украине в ходе заседания Верховной рады была создана временная комиссия по определению причин потери Крыма, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что инициатором работы комиссии стала представитель партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая. Ее главой избран депутат Верховной рады от президентской партии - Игорь Копытин, заместителем – депутат от фракции «Батькивщина» Григорий Немыря. Срок работы комиссии – один год.
Согласно предложению Богуцкой, главная задача комиссии будет заключаться в проверке информации о фактах содействия органов местного самоуправления и должностных лиц государственных органов Украины России в момент присоединения Крыма и его «оккупации» в 2013-2014 годах. Проверки также затронут различные компании и учреждения.
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