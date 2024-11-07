Володин анонсировал законопроект о спецсчетах для выплат иноагентам

Госдума может уже на следующей неделе начать рассмотрение законопроекта, ограничивающего выплаты иностранным агентам по авторским и смежным правам. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как отметил политик, документ предусматривает введение особого порядка выплаты средств иноагентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, в том числе произведений науки и искусства, исполнений и фонограмм, сообщений на радио или телевидении, изобретений. Иностранных агентов обяжет открывать специальный счет в рублях, на который будут зачислять доходы от творческой деятельности.

«Получать денежные средства иным способом будет запрещено. Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счёт нашей страны», — написал Володин в Telegram-канале.

Спикер Госдумы также анонсировал ограничения для тех, кто не признан иноагентом, но уехал за рубеж и негативно высказывается о РФ. К этим лицам планируют применить меры, «позволяющие прекратить обогащение» за счет находящегося на территории России имущества, а также от его продажи.

Ранее Вячеслав Володин напомнил, что с 1 ноября вступает в силу закон о досрочном завершении полномочий иноагентов в органах власти, напоминает 360.ru.

