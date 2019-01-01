Политика

Команда Зеленского отказалсь амнистировать донбасских ополченцев

23 июля10:40

Лидер партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о том, что Киев не будет проводить амнистию для лиц, которые воевали на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

В Вооруженных силах донбасских республик состоят около 30 тысяч человек, большинство из них имеют украинские паспорта. При этом ранее Киев, подписываясь под Минскими соглашениями, взял на себя обязательства по амнистии граждан, воевавших против Киева.

«Слуги народа» по инерции. Украинский ЦИК обработал более 80% бюллетеней

По результатам обработки 90% бюллетеней партия Зеленского набирает более 43 процентов голосов. Вероятнее всего, пропрезидентская партия сумеет сформировать партийное большинство в украинском парламенте.

Ближайший конкурент, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Медведчука, набрал только 12,94% голосов избирателей.

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ФОТО: Дэн Леви/РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВойна В Донбассе