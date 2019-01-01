Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом» для населения
Насильственное насаждение языка может замедлить или даже стать причиной прекращения процесса украинизации. Об этом заявил представитель команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш. Такое мнение он выразил о принятом 25 апреля Верховной радой законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
По словам Юраша, такое решение можно считать одним из «кнутов», которые приведут к негативным последствиям в стране. Он также отметил, что «видел с детства и до сегодняшнего дня, как украинский завоевывает Украину и распространяется повсеместно». Юраш пояснил, что чем более органично проходит процесс украинизации, тем он лучше и быстрее. А вот наличие «кнута» в виде закона способно напротив замедлить, остановить или даже развернуть в противоположном направлении процесс украинизации.
Незадолго до этого Владимир Зеленский также писал на своей странице в Facebook, что государство должно способствовать развитию украинского языка. Однако делать это, нужно «путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний и путем осложнения бюрократических процедур».
Ранее украинский политолог Александр Семченко рассказал в беседе с НСН, кто мешает избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому назначать во власть своих людей. Он сообщил, что назначение руководителя администрации президента не окажет существенного влияния на политические процессы на Украине.
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