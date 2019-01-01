Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом» для населения

По словам Юраша, такое решение можно считать одним из «кнутов», которые приведут к негативным последствиям в стране. Он также отметил, что «видел с детства и до сегодняшнего дня, как украинский завоевывает Украину и распространяется повсеместно». Юраш пояснил, что чем более органично проходит процесс украинизации, тем он лучше и быстрее. А вот наличие «кнута» в виде закона способно напротив замедлить, остановить или даже развернуть в противоположном направлении процесс украинизации.

Незадолго до этого Владимир Зеленский также писал на своей странице в Facebook, что государство должно способствовать развитию украинского языка. Однако делать это, нужно «путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний и путем осложнения бюрократических процедур».

Ранее украинский политолог Александр Семченко рассказал в беседе с НСН, кто мешает избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому назначать во власть своих людей. Он сообщил, что назначение руководителя администрации президента не окажет существенного влияния на политические процессы на Украине.

