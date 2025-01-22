Конгресс США примет законопроект о мерах против мигрантов для подписания Трампу

Первым законопроектом, который новый состав конгресса США отправит на подпись президенту Дональду Трампу, станет инициатива об ужесточении мер против мигрантов, обвиняемых в преступлениях. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.

Скализ отметил, что документ, известный как «акт Лейкен Райли», станет первым, который будет направлен на подпись Трампу. По его мнению, это значимое событие, так как предыдущий президент Джо Байден не подписал бы такой закон.