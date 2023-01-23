«Коллективный Гарри Ходор»: Захарова сравнила оппозиционеров с генералом Власовым

«Деградация этих маргинальных деятелей настолько очевидна, что становится даже как-то неловко за скудоумие западной пропаганды. Ходорковский и Каспаров рассказали миру, как изменят Россию после того, как изменили России», - написала Захарова в Telegram.

Она сравнила цитаты из статьи оппозиционеров с высказываниями генерала-лейтенанта Власова, назвав его «вдохновителем Гарри Ходора», а Каспарова с Ходорковским – плагиаторами и распространителями его идей.

