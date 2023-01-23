«Коллективный Гарри Ходор»: Захарова сравнила оппозиционеров с генералом Власовым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала плагиаторами признанных в России иноагентами оппозиционеров Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского.

Ее возмутила статья о планах «обустройства России», с которой выступил «коллективный Гарри Ходор» для издания Foreign Affairs.

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«Деградация этих маргинальных деятелей настолько очевидна, что становится даже как-то неловко за скудоумие западной пропаганды. Ходорковский и Каспаров рассказали миру, как изменят Россию после того, как изменили России», - написала Захарова в Telegram.

Она сравнила цитаты из статьи оппозиционеров с высказываниями генерала-лейтенанта Власова, назвав его «вдохновителем Гарри Ходора», а Каспарова с Ходорковским – плагиаторами и распространителями его идей.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Михаил ХодорковскийГарри КаспаровМария Захарова
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