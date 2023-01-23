«Коллективный Гарри Ходор»: Захарова сравнила оппозиционеров с генералом Власовым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала плагиаторами признанных в России иноагентами оппозиционеров Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского.
Ее возмутила статья о планах «обустройства России», с которой выступил «коллективный Гарри Ходор» для издания Foreign Affairs.
«Деградация этих маргинальных деятелей настолько очевидна, что становится даже как-то неловко за скудоумие западной пропаганды. Ходорковский и Каспаров рассказали миру, как изменят Россию после того, как изменили России», - написала Захарова в Telegram.
Она сравнила цитаты из статьи оппозиционеров с высказываниями генерала-лейтенанта Власова, назвав его «вдохновителем Гарри Ходора», а Каспарова с Ходорковским – плагиаторами и распространителями его идей.
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