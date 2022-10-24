Илон Маск назвал шахматиста Каспарова идиотом за критику в свой адрес

Американский предприниматель Илон Маск назвал шахматиста Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) идиотом за критику своих заявлений о мирном разрешении конфликта на Украине.

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В своем Twitter Маск написал, что хотя Каспаров «играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот».

Таким образом предприниматель отреагировал на заявление Каспарова о том, что люди «сидящие в своих комфортных особняках в Силиконовой долине» не имеют права «говорить Украине, как ей вести свои дела».

Ранее Маск предложил для урегулирования ситуации на Украине признать Крым частью РФ, провести референдумы под наблюдением ООН в Донбассе и южных регионах, закрепить за Украиной нейтральный статус. При этом в СМИ появилась информация о том, что бизнесмен якобы говорил с Путиным перед тем, как представить свой план по украинскому кризису. Маск опроверг эти сообщения, заявив, что разговаривал с Путиным лишь однажды: около 18 месяцев назад они поговорили о космосе.

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ТЕГИ:Гарри КаспаровИлон Маск
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