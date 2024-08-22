Женщина и ребенок пострадали при обстреле ВСУ в Донецке

Два человека пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В квартире одного из домов по ул. Щипачёва получили ранения женщина 1977 г.р. и мальчик 2013 г.р.», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в одну из городских больниц.

Ранее в Судже в Курской области беременная женщина погибла в результате обстрела украинских военных, напоминает Ura.ru.

