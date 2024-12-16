Количество обращений на прямую линию Путина превысило миллион
Количество обращений на прямую линию с главой государства Владимиром Путиным превысило миллион, сообщает телеканал «Россия 24».
Чаще всего россияне задают вопрос по телефону и через СМС.
Ранее Путин заявил, что благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего граждан интересуют качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.
Также стало известно, что нейросеть GigaChat впервые подключили к обработке обращений, поступающих на прямую линию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru