Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о подготовке госпереворота в Белоруссии действительно обсуждался 13 апреля в ходе телефонной беседы президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля отметил, что в отношении белорусского лидера со стороны задержанных обсуждались «конкретные и абсолютно деструктивные планы», что говорит «о большой опасности», - добавил Песков.

Ранее сотрудники ФСБ России пресекли противоправную деятельность имеющего двойное гражданство США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федута, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко, сообщает RT. Начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек заявил, что задержанные начали давать признательные показания.

