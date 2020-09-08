Колесникову нашли в погранотряде в Гомельской области
После задержания член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова содержится в расположении погранотряда в Гомельской области. Об этом сообщили в штабе экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико, сообщает Интерфакс.
Напомним, ранее о местонахождении Марии Колесниковой поступала противоречивая информация. Накануне, 7 сентября, она перестала выходить на связь. Кроме того, пропали пресс-секретарь Координационного совета (КС) Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. TUT.BY со ссылкой на случайную свидетельницу сообщило, что Колесникову задержали люди в штатском и увезли на микроавтобусе.
Позже СМИ, в частности агентство «БелТа», сообщили, что Кравцов и Родненков выехали из страны, а Колесникова «пыталась незаконно покинуть территорию Белоруссии, однако была задержана на границе».
А ранее 8 сентября сообщалось, что задержанная на границе член Конституционного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела сбежать к сестре на Украину. Как отметил корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, принимавший участие в интервью с президентом Белоруссии, об этом заявил сам Александр Лукашенко.
Представитель СМИ подчеркнул, что Лукашенко, по его же словам, в курсе этой ситуации.
При этом, в Кремле сообщили, что не обладают детальной информацией о том, что произошло с одним из лидеров белорусской оппозиции Марией Колесниковой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пока, по его словам, поступает противоречивая информация.
Песков добавил, что Кремль не одобряет «похищение людей», но призвал отделять похищение от задержания, пишет Ura.ru.
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