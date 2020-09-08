Колесникову нашли в погранотряде в Гомельской области

После задержания член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова содержится в расположении погранотряда в Гомельской области. Об этом сообщили в штабе экс-претендента на участие в президентских выборах в Белоруссии Виктора Бабарико, сообщает Интерфакс.

Напомним, ранее о местонахождении Марии Колесниковой поступала противоречивая информация. Накануне, 7 сентября, она перестала выходить на связь. Кроме того, пропали пресс-секретарь Координационного совета (КС) Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. TUT.BY со ссылкой на случайную свидетельницу сообщило, что Колесникову задержали люди в штатском и увезли на микроавтобусе.

Позже СМИ, в частности агентство «БелТа», сообщили, что Кравцов и Родненков выехали из страны, а Колесникова «пыталась незаконно покинуть территорию Белоруссии, однако была задержана на границе».