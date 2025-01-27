Отмечается, что теперь грузинским дипломатам и должностным лицам для поездок в Европу придется подавать заявление на получение визы. При этом им будет недоступны более короткий срока подачи заявлений, более низкие визовые сборы и более короткий список подтверждающих документов.

В сообщении уточняется, что безвизовым режимом не смогут воспользоваться члены официальных грузинских делегаций, члены национальных и региональных правительств и парламентов республики, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, а также владельцы грузинских дипломатических паспортов.

Ранее политический совет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявил, что Европарламент может принять антигрузинскую резолюцию с требованием начать войну с Россией, сообщает «Свободная пресса».

