Евросоюз приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов
Главы МИД 27 стран Евросоюза одобрили приостановку безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что теперь грузинским дипломатам и должностным лицам для поездок в Европу придется подавать заявление на получение визы. При этом им будет недоступны более короткий срока подачи заявлений, более низкие визовые сборы и более короткий список подтверждающих документов.
В сообщении уточняется, что безвизовым режимом не смогут воспользоваться члены официальных грузинских делегаций, члены национальных и региональных правительств и парламентов республики, Конституционного суда и Верховного суда Грузии, а также владельцы грузинских дипломатических паспортов.
Ранее политический совет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявил, что Европарламент может принять антигрузинскую резолюцию с требованием начать войну с Россией, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru