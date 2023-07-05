Россия и Сирия проведут совместные военные учения
5 июля в Сирии начнутся совместные с Россией учения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова.
По его словам, маневры рассчитаны на шесть дней. Военные двух стран отработают действия авиации и сил противовоздушной обороны при отражении ударов «врага» с помощью средств воздушного нападения.
Гуринов отметил, что Москва обеспокоена регулярными «нарушениями протоколов деконфликтации», которые связаны с полетами беспилотных летательных аппаратов «Международной антитеррористической коалиции» в воздушном пространстве над севером Сирии.
Отмечается, что в июне «коалиция» США в Сирии нарушила меморандум по безопасности полетов в республике 315 раз.
Ранее стало известно о том, что США перебрасывают подкрепление на свои военные базы в Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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