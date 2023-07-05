Россия и Сирия проведут совместные военные учения

По его словам, маневры рассчитаны на шесть дней. Военные двух стран отработают действия авиации и сил противовоздушной обороны при отражении ударов «врага» с помощью средств воздушного нападения.

Гуринов отметил, что Москва обеспокоена регулярными «нарушениями протоколов деконфликтации», которые связаны с полетами беспилотных летательных аппаратов «Международной антитеррористической коалиции» в воздушном пространстве над севером Сирии.

Отмечается, что в июне «коалиция» США в Сирии нарушила меморандум по безопасности полетов в республике 315 раз.

Ранее стало известно о том, что США перебрасывают подкрепление на свои военные базы в Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

