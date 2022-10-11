Посол КНДР заявил о поддержке действий России на Украине
Пхеньян отмечает успехи российской стороны в деле обеспечения безопасности и поддерживает ее действия на Украине. Об этом заявил во вторник посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.
Дипломат отметил успехи Москвы в деле защиты достоинства, безопасности и права на развитие страны.
"Мы радуемся, что дружественный российский народ добивается больших успехов, смело преодолевая всевозможные вызовы и трудности, встающие на пути осуществления справедливого дела защиты достоинства, безопасности и права на развитие страны. И мы поддерживаем действия правительства России, принимаемые им в связи с событиями на Украине", - сказал посол КНДР на мероприятии в честь 74-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном.
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