КНДР предупредила США об ответных санкциях

Власти КНДР предупредили США о более сильной ответной реакции в ответ на конфронтационную позицию страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейскую прессу.

Также власти КНДР прошедшие в начале года ракетные пуски назвали «осуществлением права на самооборону».

В начале января Северная Корея запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. 6 января в КНДР подтвердили пуск, отметив, что полет был испытаниями новой северокорейской гиперзвуковой ракеты.

Накануне Минфин США объявил о введении санкций против семи физических лиц и одного юридического лица, связанных с КНДР.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКНДР
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