США ввели санкции против лиц, связанных с КНДР

Минфин США объявил о введении санкций против семи физических лиц и одного юридического лица, связанных с КНДР. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что компания с названием «Парсек», попавшая в «черный список», зарегистрирована в Москве.

Среди физических лиц в списке есть россиянин Роман Алар. Санкции предусматривают запрет на ведение дел с лицами из списка для американцев и компаний США.

В Минфине назвали эти меры ответом на нарушение режима на нераспространения оружия массового уничтожения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРСШАМинфин
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