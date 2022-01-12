США ввели санкции против лиц, связанных с КНДР

Минфин США объявил о введении санкций против семи физических лиц и одного юридического лица, связанных с КНДР. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что компания с названием «Парсек», попавшая в «черный список», зарегистрирована в Москве.

Среди физических лиц в списке есть россиянин Роман Алар. Санкции предусматривают запрет на ведение дел с лицами из списка для американцев и компаний США.

В Минфине назвали эти меры ответом на нарушение режима на нераспространения оружия массового уничтожения.