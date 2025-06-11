Ким Чен Ын передал Путину поздравление с Днем России
11 июня 202515:44
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с предстоящим Днем России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.
Уточняется, что Ким Чен Ын направил путину поздравительную телеграмму. Текст послания не раскрывается.
«Телеграмму в адрес президента РФ в российский МИД почтительно передал чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхоль», - говорится в сообщении.
Ранее Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru