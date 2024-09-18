Кнайсль: Многие политики сегодня не понимают опасности третьей мировой войны

Многие политические фигуры, сидящие в теплых кабинетах, не понимают, что есть реальная опасность третьей мировой войны, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ее слова приводит Telegram-канал SHOT.

В ЕС заявили, что атаки с пейджерами в Ливане ставят под угрозу безопасность региона

Кнайсль призвала в решении конфликтов руководствоваться рациональностью, а не эмоциями. Она поделилась, что недавно вернулась из Ливана, где постоянно напряженная обстановка.

По словам экс-главы МИД Австрии, многие лица на руководящих постах, сидящие в теплых кабинетах, не знают, что такое война и не понимают, о чем говорят.

Ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США не причастны ко взрывам пейджеров в Ливане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаРоссияАвстрия

Горячие новости

Все новости

партнеры