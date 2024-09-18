Кнайсль: Многие политики сегодня не понимают опасности третьей мировой войны

Кнайсль призвала в решении конфликтов руководствоваться рациональностью, а не эмоциями. Она поделилась, что недавно вернулась из Ливана, где постоянно напряженная обстановка.

По словам экс-главы МИД Австрии, многие лица на руководящих постах, сидящие в теплых кабинетах, не знают, что такое война и не понимают, о чем говорят.

Ранее глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что США не причастны ко взрывам пейджеров в Ливане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

