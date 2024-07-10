Клуни призвал Байдена отказаться от участия в выборах

По его мнению, с таким главой государства невозможно выиграть выборы, а также получить большинство в обеих палатах конгресса.

«Я люблю Джо Байдена... Я считаю его своим другом и верю в него... он выиграл множество сражений, с которыми ему пришлось столкнуться. Единственная битва, которую он не может выиграть — это битва со временем», - написал Клуни.

Артист добавил, что Байден является героем, который «спас демократию в 2020 году», и теперь ему нужно «сделать это снова».

Ранее 78-летний экс-президент США Дональд Трамп заявил, что возраст действующего главы Белого дома Джо Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, не является препятствием для его переизбрания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

