Клуни призвал Байдена отказаться от участия в выборах
Президенту США Джо Байдену следует отказаться от борьбы за переизбрание во имя спасения демократии. Об этом в колонке для издания New York Times написал голливудский актёр Джордж Клуни.
По его мнению, с таким главой государства невозможно выиграть выборы, а также получить большинство в обеих палатах конгресса.
«Я люблю Джо Байдена... Я считаю его своим другом и верю в него... он выиграл множество сражений, с которыми ему пришлось столкнуться. Единственная битва, которую он не может выиграть — это битва со временем», - написал Клуни.
Артист добавил, что Байден является героем, который «спас демократию в 2020 году», и теперь ему нужно «сделать это снова».
Ранее 78-летний экс-президент США Дональд Трамп заявил, что возраст действующего главы Белого дома Джо Байдена, которому в ноябре исполнится 82 года, не является препятствием для его переизбрания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru