«Клоун»: Макрон о премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне

Официальный представитель премьер-министра Великобритании посоветовал главам двух государств сосредоточиться на поиске вариантов решения кризисной ситуации, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.

24 ноября в водах Па-де-Кале около берегов Франции затонула лодка с нелегалами, которые плыли в Великобританию. 31 человек погиб, только двое выжили. Сейчас жизни спасшихся до сих пор находятся в опасности.

Отношения Макрона и Джонсона ухудшились после публикации британским премьерам письма французскому лидеру. В послании были изложены предложения по борьбе с нелегальной миграцией.

