«Клоун»: Макрон о премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном. Об этом сообщает Express со ссылкой на комментарий Макрона изданию Le Canard Enchaine.
«Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», — подчеркнул французский лидер. Он раскритиковал действия Джонсона в ситуации миграционного кризиса в проливе Ла-Манш и заявил, что британский политик подвёл страну.
Официальный представитель премьер-министра Великобритании посоветовал главам двух государств сосредоточиться на поиске вариантов решения кризисной ситуации, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.
24 ноября в водах Па-де-Кале около берегов Франции затонула лодка с нелегалами, которые плыли в Великобританию. 31 человек погиб, только двое выжили. Сейчас жизни спасшихся до сих пор находятся в опасности.
Отношения Макрона и Джонсона ухудшились после публикации британским премьерам письма французскому лидеру. В послании были изложены предложения по борьбе с нелегальной миграцией.
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