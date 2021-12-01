«Клоун»: Макрон о премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном. Об этом сообщает Express со ссылкой на комментарий Макрона изданию Le Canard Enchaine.

«Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», — подчеркнул французский лидер. Он раскритиковал действия Джонсона в ситуации миграционного кризиса в проливе Ла-Манш и заявил, что британский политик подвёл страну.

Макрон заявил о необходимости гумпомощи мигрантам на границах ЕС

Официальный представитель премьер-министра Великобритании посоветовал главам двух государств сосредоточиться на поиске вариантов решения кризисной ситуации, чтобы избежать дальнейших человеческих жертв.

24 ноября в водах Па-де-Кале около берегов Франции затонула лодка с нелегалами, которые плыли в Великобританию. 31 человек погиб, только двое выжили. Сейчас жизни спасшихся до сих пор находятся в опасности.

Отношения Макрона и Джонсона ухудшились после публикации британским премьерам письма французскому лидеру. В послании были изложены предложения по борьбе с нелегальной миграцией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Борис ДжонсонЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры