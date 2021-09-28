Клишас: Закон о региональной власти могут принять до конца года

Закон о региональной власти может быть принят уже до конца этого года. Об этом заявил один из авторов документа, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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«Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца осенней сессии», — рассказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Клишас отметил, что профильные комитеты Совета Федерации уже начали работу с документом и готовы к активному диалогу со всеми думскими фракциями и регионами. Кроме того, сенатор отметил, что законопроект необходимо предметно обсудить с правительством.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму проекта закона о принципах организации публичной власти в РФ. Согласно документу, для губернаторов будет снят запрет на избрание более чем на два срока подряд, а также расширены основания для досрочного прекращения полномочий, отмечает Ura.ru. Кроме того, документ предлагает ввести для руководителей регионов наименование «Глава субъекта РФ», пишет Газета.ру.

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ФОТО: Анна резникова
ТЕГИ:ГубернаторыЗаконопроектАндрей Клишас
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