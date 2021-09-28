Клишас: Закон о региональной власти могут принять до конца года
Закон о региональной власти может быть принят уже до конца этого года. Об этом заявил один из авторов документа, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Рассчитываем, что законопроект будет принят до конца осенней сессии», — рассказал сенатор в беседе с РИА Новости.
Клишас отметил, что профильные комитеты Совета Федерации уже начали работу с документом и готовы к активному диалогу со всеми думскими фракциями и регионами. Кроме того, сенатор отметил, что законопроект необходимо предметно обсудить с правительством.
Ранее стало известно о внесении в Госдуму проекта закона о принципах организации публичной власти в РФ. Согласно документу, для губернаторов будет снят запрет на избрание более чем на два срока подряд, а также расширены основания для досрочного прекращения полномочий, отмечает Ura.ru. Кроме того, документ предлагает ввести для руководителей регионов наименование «Глава субъекта РФ», пишет Газета.ру.
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