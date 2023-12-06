Клишас: Совфед предлагает провести президентские выборы 17 марта

Совет федерации РФ предложил провести выборы президента страны 17 марта. Об этом заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

СМИ: Совфед может назначить выборы президента на 17 марта

«Комитет ... по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления ... о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении даты выборов на заседании 7 декабря.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Совфед на заседании 13 декабря объявит о выборах главы государства, которые состоятся в марте следующего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииСовет Федерации РФАндрей Клишас

Горячие новости

Все новости

партнеры