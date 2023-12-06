Клишас: Совфед предлагает провести президентские выборы 17 марта
Совет федерации РФ предложил провести выборы президента страны 17 марта. Об этом заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Комитет ... по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления ... о назначении выборов президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении даты выборов на заседании 7 декабря.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Совфед на заседании 13 декабря объявит о выборах главы государства, которые состоятся в марте следующего года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru