Клишас опроверг поправки в Конституцию о зарубежной недвижимости чиновников

Планов внести в Конституцию поправки, запрещающие чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, никогда не было, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас.

«Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе ее нет. На уровень конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются», - сказал он.