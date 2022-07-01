В МИД РФ ответили на вопрос о возможном закрытии посольства в Болгарии
Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко признал, что ситуация с продолжением работы российского посольства в Болгарии действительно серьёзная, сообщает РИА Новости.
По его словам, решение о высылке 70 российских дипломатов «носит откровенно враждебный характер», так как фактически лишает диппредставительство РФ возможности функционировать.
«Поэтому мы предупредили, что если это решение не будет пересмотрено, то тогда перед руководством РФ будет поставлен вопрос о самом сохранении нашего дипломатического присутствия и необходимости болгарского дипломатического присутствия здесь», - добавил Грушко.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что намерена незамедлительно поставить перед российскими властями вопрос о закрытии посольства в Софии.
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