Клишас дал совет Норвегии по Шпицбергену

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас посоветовал властям Норвегии следовать соглашению с РФ по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация двухстороннего договора о разграничении морских пространств не стала для Осло «печальной реальностью», написал политик в своем Telegram.

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«Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — заявил парламентарий.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может денонсировать договор с Норвегией в части сотрудничества в Баренцевом море, Северном Ледовитом океане, а также о разграничении морских пространств.

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ФОТО: Анна резникова
ТЕГИ:НорвегияАндрей Клишас
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