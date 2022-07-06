Клишас дал совет Норвегии по Шпицбергену

«Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — заявил парламентарий.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может денонсировать договор с Норвегией в части сотрудничества в Баренцевом море, Северном Ледовитом океане, а также о разграничении морских пространств.

