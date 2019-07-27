Спецпредстaвитель Госдепaртaментa СШA по вопросaм Укрaины Курт Волкер зaявил, что Россия не покaзывaет готовности отпустить укрaинских моряков, зaдержaнных после инцидентa в Керченском проливе. Волкер призвaл освободить укрaинских моряков «без кaких-либо условий»

«Что кaсaется моряков, к сожaлению, от России мы не слышим ничего, что могло бы укaзывaть нa то, что онa готовa их отпустить», — заявил он, подчеркнув, что укрaинские судa и их экипaжи были зaдержaны незaконно. «Их нужно освободить без кaких-либо условий», — добaвил Волкер.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН о том, что США пытается всевозможными методами привлечь внимание к теме освобождения украинских моряков, задержанных при пересечении российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Заявление сделано, чтобы привлечь внимание, не более. Так формируется информационная повестка: «Волкер потребовал»! Он даже не «попросил» не «обратился», не «высказал мнение». Он «потребовал» освобождения нарушителей российской границы, которые перешли ее с оружием в руках на боевых катерах! Да пусть спасибо скажут, что наши пограничники, молодые ребята-красавцы, в нарушение Устава не расстреляли никого, а навалом захватили корабли – и никто не пострадал. Молодые люди рано или поздно вернутся к своим семьям. Но решение по этому делу будет принимать Россия, и не потому, что кто-то «требует»! Решать Россия будет с учетом нашего действующего законодательства и норм международного права. А если Волкер его не знает, я его могу по почте ему прислать!





Они хотят, чтобы Россия выполнила их требования и поступилась собственным суверенитетом. Так как Россия торговать своим суверенитетом не будет, нарушители российской границы будут преданы суду, который определит их судьбу. Согласно действующему законодательству родственники могут обратиться к президенту с прошением о помиловании. В этом случае глава государства может помиловать приговоренных. Решить их судьбу, потому что этого требует какой-то балабол? Россия на это не пойдет!» - заявил сенатор.