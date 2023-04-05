Клинтон выразил сожаление, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент США Билл Клинтон признался, что сожалеет об отказе Киева от ядерного оружия в 1994 году. Такое заявление бывший глава Белого дома сделал в эфире ирландского телеканала RTE.
Клинтон отметил, что считает себя ответственным за подписание Будапештского меморандума в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.
Бывший президент выразил сожаление, что уговорил украинские власти отказаться от оружия массового поражения.
«Они боялись отказаться от него, потому что думали, что это единственная вещь, которая защищает их от экспансионистской России»,- сказал политик.
Западу нужно осознать реальность ядерного удара России в случае военной агрессии, заявил «Радиоточке НСН» белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Конгрессмен обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в демократию
- Трамп назвал судебные слушания в Нью-Йорке шокирующими
- СМИ: крупный логистический сервис прекращает работу в России
- Клинтон выразил сожаление, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия
- Боррелю предложили переехать в Киев после слов о наказании России
- Захарова предложила новый термин после ареста Трампа
- Задержанные за шпионаж на Урале признались в передаче чертежей СБУ
- Постпред РФ Гатилов заявил об отказе сотрудничать с расследованием по Украине
- Трампа обвинили в фальсификации деловых документов
- Игрок «Динамо» Смолов назвал журналиста клоуном после поражения в Кубке России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru