Клинтон выразил сожаление, что уговорил Украину отказаться от ядерного оружия

Клинтон отметил, что считает себя ответственным за подписание Будапештского меморандума в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

Бывший президент выразил сожаление, что уговорил украинские власти отказаться от оружия массового поражения.

«Они боялись отказаться от него, потому что думали, что это единственная вещь, которая защищает их от экспансионистской России»,- сказал политик.

Западу нужно осознать реальность ядерного удара России в случае военной агрессии, заявил «Радиоточке НСН» белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.

