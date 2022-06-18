Клинтон: США вышли бы из НАТО в случае переизбрания Трампа президентом
США вышли бы из НАТО, если бы экс-президент Дональд Трамп в 2020 году был переизбран главой государства. Об этом заявила бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в интервью газете Financial Times.
«Если бы Трамп победил в 2020 году, он бы спровоцировал выход [США] из НАТО. У меня нет в этом сомнений», — поделилась политик.
По словам Клинтон, бывший президент обязательно будет баллотироваться на выборах 2024 года, если у него появится такая возможность. Политик также считает, что возвращение Трампа в качестве главы Белого дома — единственное, что дало бы России шанс одержать победу в ходе спецоперации на Украине.
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