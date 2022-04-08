СМИ: США допустили четыре ошибки, за которые платит весь мир
Названы четыре ошибки, совершенные США, за которые приходится расплачиваться всему миру, сообщил аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер.
Прежде всего, это отсутствие положительного контакта Вашингтона с Москвой после распада Советского Союза. «Вашингтон, вероятно, навсегда, упустил шанс для того, чтобы ввести Россию в западные политические, экономические структуры, а также организации по безопасности», — считает эксперт.
Еще одна ошибка США — превращение Китая в военного гиганта. «Гиганта, которого на самом деле ничем, кроме мировой ядерной войны, остановить нельзя», — пишет Метер. Третьей ошибкой называется «доминация» Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. «Вместо "контролируемого хаоса" после начала операции "Арабская весна" они открыли ящик Пандоры», — пишет Geopolitika.
Последняя ошибка, это политика, которая позволила европейским странам самостоятельно выстроить отношения с Россией, Китаем и Ираном.
Напомним, среди стран Североатлантического альянса имеются разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Москвой на фоне ситуации вокруг Украины.
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