Прежде всего, это отсутствие положительного контакта Вашингтона с Москвой после распада Советского Союза. «Вашингтон, вероятно, навсегда, упустил шанс для того, чтобы ввести Россию в западные политические, экономические структуры, а также организации по безопасности», — считает эксперт.

Еще одна ошибка США — превращение Китая в военного гиганта. «Гиганта, которого на самом деле ничем, кроме мировой ядерной войны, остановить нельзя», — пишет Метер. Третьей ошибкой называется «доминация» Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. «Вместо "контролируемого хаоса" после начала операции "Арабская весна" они открыли ящик Пандоры», — пишет Geopolitika.

Последняя ошибка, это политика, которая позволила европейским странам самостоятельно выстроить отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Напомним, среди стран Североатлантического альянса имеются разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с Москвой на фоне ситуации вокруг Украины.

