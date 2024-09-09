Он напомнил, что операция ВСУ в Курской области началась за месяц до выборов губернаторов. Он отметил, что на Украине и у «кукловодов из Лондона и Вашингтона есть проблемка» в связи с отменой президентских выборов, а также выборов в Верховную Раду. Поэтому в Киеве решили напасть на регион РФ, где должны пройти выборы, чтобы их сорвать.

Он отметил, что на Украине надеялись, что операция в Курской области осложнит ситуацию в регионе и выборы будут отменены, однако это не сработало.

Ранее Климов заявил, что правозащитники из ООН, пытаясь попасть в Курскую область, возможно, хотят «взглянуть на реальность», но доверять им сложно, передает RT.

