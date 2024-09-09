Климов: Целью вторжения в Курскую область мог стать срыв выборов в РФ
Одной из уже озвученных причин вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область могла стать попытка сорвать выборы губернатора региона, предположил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Он напомнил, что операция ВСУ в Курской области началась за месяц до выборов губернаторов. Он отметил, что на Украине и у «кукловодов из Лондона и Вашингтона есть проблемка» в связи с отменой президентских выборов, а также выборов в Верховную Раду. Поэтому в Киеве решили напасть на регион РФ, где должны пройти выборы, чтобы их сорвать.
Он отметил, что на Украине надеялись, что операция в Курской области осложнит ситуацию в регионе и выборы будут отменены, однако это не сработало.
Ранее Климов заявил, что правозащитники из ООН, пытаясь попасть в Курскую область, возможно, хотят «взглянуть на реальность», но доверять им сложно, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru