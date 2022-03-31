Климов объяснил, кого считает «национал-предателями»

Слова президента РФ Владимира Путина о «национал-предателях» касаются только граждан России, которые сознательно наносят вред своей стране. Таким мнением поделился в интервью NEWS.ru сенатор Андрей Климов.

По словам Климова, иностранец и гражданин другого государства не может являться членом «пятой колонны». Кроме того, действия этого человека должны попадать по статьяи административного или уголовного кодекса и иметь злой умысел, совершаться намеренно.

При этом, по мнению сенатора, есть как настоящие госизменники, так и иностранные агенты. Однако существуют и те, кто не относится к таким категориям, но при этом проводят антироссийскую политику, считает Климов.

Среди них сенатор указал преподавателей вузов, которые мотивируют своих студентов учиться для дальнейшего трудоустройства за границей. «Что вам тут сидеть? Вот поезжайте в США, в Австралию», — передал слова таких преподавателей Климов.

Президент России Владимир Путин 16 марта на совещании заявил, что Запад пытается расколоть российское общество и использовать «пятую колонну», ставка делается на так называемых «национал-предателей».

