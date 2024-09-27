Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины после призыва к РФ заниматься собой

Межнациональные инциденты - это повод обратить внимание на проблему, а не разговаривать в такой «тональности», как это сделал вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Его слова приводит «Лента.ру».

Так сенатор прокомментировал призыв Кадирова «заниматься своими внутренними делами» в адрес России на фоне скандала с учительницей в Узбекистане, избившей школьника за русский язык.