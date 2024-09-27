Климов напомнил Узбекистану о судьбе Украины после призыва к РФ заниматься собой
Межнациональные инциденты - это повод обратить внимание на проблему, а не разговаривать в такой «тональности», как это сделал вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров, заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Его слова приводит «Лента.ру».
Так сенатор прокомментировал призыв Кадирова «заниматься своими внутренними делами» в адрес России на фоне скандала с учительницей в Узбекистане, избившей школьника за русский язык.
Сам Кадиров ранее заявил, что данное происшествие повод для российских властей «поднять шум на пустом месте» и призвал РФ заниматься своими проблемами.
Климов отметил, что слова Кадирова вызывают недоумение. По словам сенатора, уже была «одна страна», которая долго вела себя таким образом, а сейчас «оказалась в очень тяжелом положении». Также сенатор заявил, что необходимо наоборот задуматься, как можно урегулировать эту ситуацию по официальным каналам.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова потребовала от узбекских властей объяснений по поводу инцидента с избиением ученика в школе Ташкента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru