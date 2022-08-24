Климкин: США украдут российские активы после признания РФ «спонсором терроризма»

США и Запад могут объявить Россию «страной-спонсором терроризма» и таким образом присвоить замороженные активы РФ. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По словам экс-главы МИД, после решения о признании России «спонсором терроризма» активы Москвы будут «криминализированы», Запад сможет забрать их и затем передать Киеву, пишет РИА ФАН.

«Если есть решение, что "страна-террорист", представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США, — решения американских судов, голландских, соответственно, немецких», — цитирует Климкина РИА Новости.

Экс-министр отметил, что признание РФ «страной-спонсором терроризма» для Украины «мегаважно» и станет «санкционным ядерным оружием».

В апреле на фоне российской спецоперации на Украине власти США сообщили, что рассматривают возможность внесения РФ в список государств-спонсоров терроризма, напоминает Ura.ru. Как отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, юристы изучают этот вопрос.

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ФОТО: РИА Новости
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