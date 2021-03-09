Климкин: США посылают Украине «определенный сигнал»

США посылают Украине «определенный сигнал», призывая активнее вести борьбу с коррупцией и олигархами. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сообщает портал «Обозреватель», Климкин считает, что Вашингтон призывает Киев «заканчивать имитацию борьбы с коррупцией». Бывший глава МИД отметил, что украинские власти получают сигналы о борьбе с олигархами и упомянул миллиардера Игоря Коломойского, против которого США ввели новые визовые санкции.

При этом Климкин не уточнил, о каких именно сигналах идет речь, подчеркнув, что подобные вопросы необходимо адресовать президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кроме того, Климкин прокомментировал возможность введения второго гражданства для украинцев. По мнению экс-министра, этот вопрос касается безопасности страны в случае с национальными меньшинствами, проживающими на приграничных территориях.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что гражданам Украины могут разрешить иметь двойное гражданство со всеми странами, кроме России.

