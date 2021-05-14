Путин заявил, что Украину превращают в «Антироссию»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад никак не реагирует на начавшуюся на Украине «совершенно очевидная зачистка политического поля», сообщает ТАСС.
По мнению главы государства, западные партнёры поддерживают подобные действия украинских властей.
На оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ российский лидер также выразил мнение, что Украину стараются превратить «в какой-то антипод России» и «это очень печально».
«Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию... с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», - резюмировал Путин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки и место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё обсуждаются, сообщает RT. По его словам, пока никаких конкретных договорённостей на этот счёт нет.
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