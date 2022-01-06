Климкин предложил отправить главу евродипломатии Борреля на границу с Крымом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отправить верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на границу с российским Крымом.
Ранее Боррель прибыл на Украину с рабочим визитом, он проходит 4-6 января, пишет РИА ФАН. В ходе поездки глава евродипломатии посетил линию соприкосновения в Донбассе.
«Я бы Борреля не в Донбасс, а на линию соприкосновения с оккупированным Крымом отправил. Это было бы развитием для Крымской платформы — именно политическим развитием. И еще больше показало бы преданность Евросоюза сдерживанию России», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
По словам бывшего министра, визит главы евродипломатии в Донбасс важен для Украины, однако подобные поездки стали «рутиной», пишет Газета.ру. При этом Киеву «нужно больше от Евросоюза именно сейчас».
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