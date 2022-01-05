Глава евродипломатии прибыл с визитом на Украину
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на Украину, визит дипломата призван «продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности» страны.
Как отметил Боррель, его поездка — первый в 2022 году визит в Станицу Луганскую и в Киев.
«В связи с усилением военного могущества России я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформам», — написал глава евродипломатии в Twitter.
Ожидается, что Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетят линию соприкосновения в Луганской области и проведут переговоры по «сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии» и введению жестких экономических санкций против России.
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