Глава евродипломатии прибыл с визитом на Украину

Как отметил Боррель, его поездка — первый в 2022 году визит в Станицу Луганскую и в Киев.

«В связи с усилением военного могущества России я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформам», — написал глава евродипломатии в Twitter.

Ожидается, что Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетят линию соприкосновения в Луганской области и проведут переговоры по «сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии» и введению жестких экономических санкций против России.

