Глава евродипломатии прибыл с визитом на Украину

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на Украину, визит дипломата призван «продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности» страны.

Украина и Чехия договорились о совместном «сдерживании» России

Как отметил Боррель, его поездка — первый в 2022 году визит в Станицу Луганскую и в Киев.

«В связи с усилением военного могущества России я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать последовательные усилия по реформам», — написал глава евродипломатии в Twitter.

Ожидается, что Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетят линию соприкосновения в Луганской области и проведут переговоры по «сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии» и введению жестких экономических санкций против России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры