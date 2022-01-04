Климкин назвал условие для победы Украины в «войне» с Россией

Как отметил бывший глава МИД, Киеву, друзьям и партнерам следует «играть в свою игру» — выполнять обещания.

«То, что мы не хотим и не можем выполнить... Если мы здесь совершим несколько ошибок, повышения ставок почти не избежать», — подчеркнул Климкин.

Ранее экс-министр заявил, что «большая война» между Украиной и Россией невозможна. Как отметил Климкин, разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена «снизил градус напряжения как минимум на время», пишет RT.

