Климкин назвал условие для победы Украины в «войне» с Россией
Украине необходимо «стать игроком», чтобы победить в гипотетической войне с Россией. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24».
Как отметил бывший глава МИД, Киеву, друзьям и партнерам следует «играть в свою игру» — выполнять обещания.
«То, что мы не хотим и не можем выполнить... Если мы здесь совершим несколько ошибок, повышения ставок почти не избежать», — подчеркнул Климкин.
Ранее экс-министр заявил, что «большая война» между Украиной и Россией невозможна. Как отметил Климкин, разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена «снизил градус напряжения как минимум на время», пишет RT.
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