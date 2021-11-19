Климкин: Киев в шаге от потери Донбасса

Украина находится в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, Киеву необходима новая стратегия по региону. Об этом заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

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«Мы в очень опасной ситуации… Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить, что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот "Минск" не работает. Он не будет работать, поскольку [президент РФ Владимир] Путин готов идти дальше… Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре», — считает экс-министр.

Климкин добавил, что если не сделать «правильные ставки», есть реальная угроза, что Киев «в фарш перемелют». Экс-глава МИД считает, что сегодня угроза провокаций в Донбассе выше, чем весной, и Украине нужна новая стратегия по региону, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: Климкин чуть-чуть
ТЕГИ:Павел КлимкинДонбассУкраина
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