Климкин: Киев в шаге от потери Донбасса
Украина находится в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, Киеву необходима новая стратегия по региону. Об этом заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».
«Мы в очень опасной ситуации… Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить, что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот "Минск" не работает. Он не будет работать, поскольку [президент РФ Владимир] Путин готов идти дальше… Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре», — считает экс-министр.
Климкин добавил, что если не сделать «правильные ставки», есть реальная угроза, что Киев «в фарш перемелют». Экс-глава МИД считает, что сегодня угроза провокаций в Донбассе выше, чем весной, и Украине нужна новая стратегия по региону, отмечает РИА ФАН.
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